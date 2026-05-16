Dopo un secolo e mezzo Brindisi saluta le Figlie della Carità di piazza Duomo

Da giovedì 8 maggio, piazza Duomo a Brindisi si è svuotata, lasciando un silenzio insolito. Le Figlie della Carità di san Vincenzo de’ Paoli hanno lasciato per l’ultima volta il Palazzo De Marco, edificio storico nel cuore della città. La presenza di questa congregazione si è protratta per circa 150 anni, accompagnando la vita del centro storico. La decisione di abbandonare la sede segna la fine di un’epoca per questa comunità religiosa, che ha operato in città per molti decenni.

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