Negli ultimi anni si osserva un aumento del numero di donne che decidono di condividere un’abitazione con altre donne. Questa tendenza si manifesta in diverse aree del Paese e coinvolge donne di età e provenienze diverse. Le motivazioni alla base di questa scelta variano, ma il dato più evidente è la crescita di questa modalità di convivenza rispetto al passato. Le statistiche ufficiali indicano un incremento delle abitazioni condivise tra donne, che si riflette anche in discussioni pubbliche e studi sul fenomeno.

Un nuovo fenomeno sta emergendo nella società contemporanea: sempre più donne scelgono di vivere con altre donne. Questa tendenza, esplorata in recenti pubblicazioni, si manifesta in diversi contesti, dalla Danimarca alla Corea del Sud, fino all’Italia. Le motivazioni possono variare, ma la ricerca di libertà e sicurezza è un tema comune. Scopriamo insieme i dettagli di questa scelta e le storie che la accompagnano. Libri che raccontano storie di vita condivisa. Cosa succede se si smette di usare il reggiseno? Scopriamolo Il magazine The Atlantic ha messo in luce una serie di libri che trattano il tema delle donne che convivono. Tra i titoli spicca My Seven Mothers di Pernille Ipsen, che narra l’infanzia in una comune femminista. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Donne che scelgono di vivere insieme: un fenomeno in crescita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Donne Sole per Scelta: La Spiegazione Psicologica di Carl Jung

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Cohausing: addio solitudine, benvenuta condivisione. Ecco le donne che scelgono di vivere insieme

Mommunes: le madri single che scelgono di vivere insieme per combattere povertà e isolamentoEra aprile del 2020, il mondo si era fermato e Holly Harper e Heron Hopper si trovavano ciascuna sola, appena uscita da un matrimonio, intrappolata...

Una storia di donne che attraversa il 900 in un Salento ancestrale, mitologico e sanguigno. Donne che sanno, soffrono, lottano, scelgono. Donne che sono la natura che le nutre. Brava Alessia Coppola. Prova matura che @FaziEditore ha saggiamente colto. x.com

Le donne che scelgono di partorire senza assistenzaSono una minoranza ma stanno aumentando soprattutto a causa di un'organizzazione molto attiva online, che nega ogni rischio di questo approccio ... ilpost.it

Sicurezza, autonomia, lavoro: le donne che scelgono (e guidano) il trasporto pubblicoSempre più donne scelgono di diventare autiste di autobus e scelgono il trasporto pubblico per la famiglia. E se fossi la prossima? dilei.it