Dogana di Avellino il Comitato | Fuori dalla campagna elettorale

A Avellino, il dibattito sulla presenza della Dogana di piazza Amendola si inserisce nelle discussioni legate alle prossime elezioni amministrative. Il Comitato per la Salvezza della Dogana ha diffuso una dichiarazione in cui richiede che il monumento non venga utilizzato come strumento di propaganda elettorale. La richiesta si concentra sulla volontà di mantenere l’attenzione sul valore storico del sito, evitando che venga strumentalizzato durante il periodo di campagna elettorale.

Ad Avellino il tema della Dogana entra nel dibattito elettorale. Il Comitato per la Salvezza della Dogana interviene con una presa di posizione netta, chiedendo che il monumento di piazza Amendola resti fuori dalla propaganda della campagna amministrativa.L'intervento del Comitato dopo le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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