DM 40 formazione ATA | 35 documenti da scaricare pronti all’uso utili per le segreterie

Il Ministero ha pubblicato il DM 40, che prevede risorse destinate alla formazione del personale ATA nelle scuole italiane. Sono stati resi disponibili 35 documenti scaricabili e pronti all’uso, pensati per supportare le segreterie e il personale tecnico e ausiliario. Questa iniziativa fa parte del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027, ed è stata creata per fornire strumenti utili alla formazione e all’aggiornamento del personale coinvolto.

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Con il DM 40 il Ministero ha destinato risorse per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Il team di Orizzonte Scuola ha elaborato 35 documenti pronti all’utilizzo. I documenti saranno scaricabili a questo indirizzo Riservato agli abbonati alla rivista “Gestire la scuola”. Non. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Île dOléron : trésors cachés et traditions dune perle Atlantique - MG DM 40, formazione ATA: 35 documenti da scaricare pronti all’uso, utili per le segreterieCon il DM 40 il Ministero ha destinato risorse per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, nell’ambito del Programma Nazionale Scuola e competenze 2021-2 ... orizzontescuola.it DM 38 formazione docenti e sussidi didattici: 60 documenti pronti all’uso utili alle segreterieIl DM 38 destina risorse per la formazione del personale docente al fine di potenziare le competenze professionali, nell’ambito del Programma Nazionale Scuola e competenze 2021-2027, nonché risorse ... orizzontescuola.it