Diversi strati di blu

Una fotografia scattata a Santa Cesarea Terme mostra vari toni di blu, catturando un’atmosfera primaverile. La foto è stata inviata da una lettrice, che ha commentato con il titolo “Blu primavera”. L’immagine mette in evidenza diverse sfumature di colore, creando un effetto visivo che richiama la stagione. La scena rappresenta un momento di osservazione diretta, senza ulteriori interpretazioni o aggiunte.

SANTA CESAREA TERME - Lo scatto da Santa Cesarea Terme di una nostra lettrice, Marcella Mazzotta: “Blu primavera”. Lo scatto di una lettrice.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Soft Watercolour Layers | Semi-Abstract Landscape Study

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