Diventare un walking leader | oltre 350 guide formate dalla Medicina dello sport a Modena

Da modenatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso degli ultimi anni, circa 360 persone sono state formate dal servizio di Medicina dello sport dell’Azienda USL di Modena con l’obiettivo di diventare walking leader. Questi individui sono stati preparati per guidare gruppi di cammino attivi in tutta la provincia, offrendo supporto e organizzazione per le attività di movimento all'aperto. La formazione, condotta dagli esperti del settore, ha coinvolto un numero significativo di partecipanti desiderosi di promuovere uno stile di vita più attivo tra i cittadini.

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Sono circa 360 le persone che il servizio Medicina dello sport dell’Azienda USL di Modena ha formato in questi anni per diventare walking leader, potenziali ‘guide’ dei gruppi di cammino attivi in tutta la provincia di Modena. I corsi, gratuiti, sono iniziati nel 2019 per offrire una consulenza e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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