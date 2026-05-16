Una donna aspetta notizie certe sulla morte del suo figlio, dopo aver dichiarato di non avere informazioni dettagliate sull’accaduto. La madre, che ha perso il figlio, ha espresso il desiderio di conoscere le circostanze esatte della sua morte, affermando di essere in attesa di comunicazioni ufficiali. La famiglia si trova ancora in attesa di dettagli da parte delle autorità. La richiesta di chiarimenti si unisce alla sofferenza di una madre che ha perso l’unico figlio.

PADOVA - «Non sappiamo ancora nulla e per questo non ho niente da dire. Sono in attesa che ci arrivino delle comunicazioni precise, ma voglio sapere cos’è successo al mio unico figlio». Le poche parole che Paola, la mamma di Gianluca Benedetti, ci confida al telefono, tratteggiano un dolore difficile da immaginare. Non solo quello di una madre che ha perso un figlio, ma anche la sofferenza legata inevitabilmente all’attesa. Quell’attesa che qualcuno possa darle delle notizie certe, non solo sulle cause che le hanno portato via per sempre Gianluca, ma anche su come e quando potrà salutarlo per l’ultima volta. L’ATTESA Domande che al momento rimangono sospese nel vuoto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - «Ditemi come è morto Gianluca», il dolore di mamma Paola: avevo solo lui

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Gianluca Benedetti, la mamma del sub padovano: «Ditemi come è morto»

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