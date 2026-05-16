Discarica nelle palazzine a confine con il cortile del liceo
Nelle vicinanze delle palazzine popolari che si affacciano sul cortile del Liceo Garofalo di Capua, è stata segnalata la presenza di una discarica a cielo aperto. La zona, situata al confine tra le abitazioni e l'istituto scolastico, presenta una quantità significativa di rifiuti abbandonati. La situazione è stata portata all'attenzione delle autorità locali, che potrebbero intervenire per rimuovere i materiali e ripristinare la zona.
Una vera e propria discarica nei pressi delle palazzine popolari al confine con il cortile del Liceo Garofalo di Capua.E' quanto denunciano i volontari della Difesa Eco-Ambientale che nei giorni scorsi hanno effettuato un servizio di monitoraggio nella zona. I volontari erano impegnati nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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