Discarica nelle palazzine a confine con il cortile del liceo

Nelle vicinanze delle palazzine popolari che si affacciano sul cortile del Liceo Garofalo di Capua, è stata segnalata la presenza di una discarica a cielo aperto. La zona, situata al confine tra le abitazioni e l'istituto scolastico, presenta una quantità significativa di rifiuti abbandonati. La situazione è stata portata all'attenzione delle autorità locali, che potrebbero intervenire per rimuovere i materiali e ripristinare la zona.

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