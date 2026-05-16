Disagi ai validatori di Tper | rivedere il sistema di sanzioni

Recentemente si sono verificati problemi tecnici ai validatori di Tper, causando disagi ai passeggeri durante la verifica dei titoli di viaggio. La questione riguarda anche le sanzioni applicate in caso di controlli e le modalità di gestione delle infrazioni. Si discute ora di possibili modifiche alle regole, come l’introduzione di una tolleranza e la possibilità di annullare o ridurre le sanzioni in determinate situazioni. La questione coinvolge sia gli aspetti tecnologici sia quelli legali legati alle procedure di controllo.

L’introduzione di una previsione di tolleranza, l’annullamento o la riduzione della sanzione nei casi di comprovato possesso di titolo regolarmente acquistato prima della corsa, criteri oggettivi e verificabili nel caso di malfunzionamenti dei validatori, o difficoltà nell’utilizzo degli stessi, e l’attivazione di procedure di regolarizzazione semplificata. Così i consiglieri comunali Samuela Quercioli (Bologna ci Piace) e Gian Marco De Biase (Al centro Bologna) hanno proposto a Comune, Regione e Tper "una revisione della disciplina sanzionatoria del trasporto pubblico locale". Le considerazioni di Quercioli e De Biase riguardano il funzionamento del sistema di validazione elettronica dei titoli di viaggio dentro i bus e alle conseguenze che le sanzioni determinano nei casi di mancata obliterazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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