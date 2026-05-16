Dibba al lavoro per il suo nuovo partito È pronto a sparigliare il campo largo e a far saltare il tavolo

Dopo un periodo di pausa trascorso all’estero, l’ex esponente politico si sta preparando per un nuovo impegno elettorale. Ha iniziato a raccogliere sostenitori e a strutturare un nuovo partito, che si presenta con obiettivi più radicali rispetto alle esperienze passate. La sua intenzione è quella di creare un’alternativa più decisa nel panorama politico, puntando a cambiare gli equilibri e a influenzare le alleanze di lungo corso. La strategia prevede una campagna energica e focalizzata su temi di forte impatto.

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Dibba scalpita e scalda i muscoli per la nuova discesa in campo. Dopo anni di buen retiro in giro per il mondo, tra video on the road, diari in stile Indiana Jones e, il grillo parlante del movimento 5Stelle ha iniziato la campagna acquisti per un nuovo partito muscolare: massimalista e radicale. Alessandro Di Battista è pronto a candidarsi per le politiche con una squadra rigorosamente pro Pal che occhieggia al mondo antagonista scavalcando a sinistra Avs. Un’ipotesi che manderebbe definitivamente in tilt il campo largo sparigliando gli equilibri che ruotano intorno all’asse Schlein-Conte. Di Battista pronto a scendere in campo e sparigliare il campo largo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dibba al lavoro per il suo nuovo partito. È pronto a sparigliare il campo largo e a far saltare il tavolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il generale Vannacci lascia la Lega e diventa un rivale per Salvini: la destra è sempre più estrema Sullo stesso argomento Campo largo, il M5S concede altre 24 ore al Pd e rinvia il tavoloTempo di lettura: 2 minutiNuovo rinvio nelle ecisioni delle forze politiche del cosiddetto “campo largo”. Leggi anche: Prodi prende a legnate il campo largo: “Chiunque potrebbe essere il Bertinotti che fa saltare tutto…”