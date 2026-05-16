Diamond League Keqiao 2026 Furlani vola a 8,43 | vittoria e record personale
Durante la tappa cinese della Wanda Diamond League, il saltatore italiano ha raggiunto un risultato di 8,43 metri nel salto in lungo, stabilendo così il suo nuovo record personale. La competizione si è svolta sul terreno di Keqiao, con Furlani che è riuscito a conquistare la vittoria in questa fase della serie di incontri internazionali. Il suo salto ha attirato l’attenzione tra gli appassionati di atletica, offrendo un risultato di rilievo in questa manifestazione.
Mattia Furlani trionfa nella tappa cinese della Wanda Diamond League con uno straordinario 8,43 nel salto in lungo. È la seconda misura italiana di sempre, a quattro centimetri dal record di Andrew Howe. Straordinario inizio di stagione all’aperto per Mattia Furlani, protagonista assoluto nella tappa della Wanda Diamond League disputata a Shaoxing, nel distretto di Keqiao. L’azzurro delle Fiamme Oro ha conquistato la vittoria nel salto in lungo con una misura eccezionale di 8,43 metri, ottenuta al secondo tentativo con vento regolare di 0.4 ms. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
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