Diamond League Keqiao 2026 Furlani vola a 8,43 | vittoria e record personale

Durante la tappa cinese della Wanda Diamond League, il saltatore italiano ha raggiunto un risultato di 8,43 metri nel salto in lungo, stabilendo così il suo nuovo record personale. La competizione si è svolta sul terreno di Keqiao, con Furlani che è riuscito a conquistare la vittoria in questa fase della serie di incontri internazionali. Il suo salto ha attirato l’attenzione tra gli appassionati di atletica, offrendo un risultato di rilievo in questa manifestazione.

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