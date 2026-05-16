Deviare i mezzi pesanti dalla SS16 all' autostrada in estate per la sicurezza sulla Costa dei trabocchi | la proposta di Taglieri 5 stelle

Durante l'estate, si discute sulla possibilità di deviare i mezzi pesanti dalla Statale 16 all'autostrada per migliorare la sicurezza sulla Costa dei Trabocchi. La proposta arriva da un rappresentante di un partito politico, che mira a ridurre il traffico di veicoli pesanti durante il periodo di maggiore afflusso turistico. L'obiettivo è limitare i rischi di incidenti e alleggerire la circolazione sulla strada statale, spesso congestionata in questa stagione.

Garantire maggiore sicurezza lungo la Costa dei Trabocchi nei mesi di maggiore afflusso turistico, riducendo il rischio di incidenti e alleggerendo il traffico pesante sulla Statale 16. È questo l’obiettivo della risoluzione presentata dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Francesco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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