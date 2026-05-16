Design e illustrazione | 4 talenti che segnano il trend di maggio

A maggio quattro talenti nel campo del design e dell’illustrazione stanno attirando l’attenzione per le loro creazioni innovative. Si tratta di artisti che stanno contribuendo a definire le tendenze del settore attraverso progetti pubblici e collaborazioni con marchi di alta moda. Tra le loro attività, alcuni hanno lavorato a campagne pubblicitarie di grande visibilità e hanno partecipato a eventi internazionali dedicati all’arte visiva. La loro capacità di coniugare stile personale e richieste commerciali ha portato a collaborazioni con marchi di lusso.

? Punti chiave Chi sono i quattro creativi che stanno dettando i nuovi trend?. Come fanno gli illustratori a collaborare con brand come Hermès?. Perché il confine tra arte pura e branding di lusso sta scomparendo?. Quale sfida attende gli autori tra tradizione materica e standardizzazione digitale?.? In Breve Emma Lidia Squillari pubblica Peloso come uno Yak con la casa editrice Terre di Mezzo.. Rob Wilson collabora con brand di lusso come Valentino, Penguin Random House ed Hermès.. Arnaud Boutin lavora con l'editore Gallimard coniugando illustrazione e direzione artistica.. Saba Lashay espone le sue opere alla fiera francese Éclat de Lire nel 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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