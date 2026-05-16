Durante la sua visita agli Internazionali d’Italia, il vicepremier ha espresso il desiderio che tutto vada per il meglio e ha affermato di aver preferito che il derby di Roma si disputasse lunedì prossimo. Ha anche aggiunto di sperare che non ci siano problemi o imprevisti prima della gara. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un contesto in cui si discute sulla programmazione delle partite. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a possibili motivazioni o decisioni ufficiali.

“Spero vada tutto bene, avrei preferito si giocasse lunedì”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in visita agli Internazionali d’Italia. Salvini non ha dubbi e su quando si sarebbe dovuto giocare il derby di Roma e certo avrebbe evitato la concomitanza con la finale del torneo. “Non faccio il prefetto -ha aggiunto- e ripeto spero vada tutto bene”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Derby Roma, Salvini: ”Avrei preferito si giocasse lunedì, spero vada tutto bene”

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