Derby Roma-Lazio | ultimi biglietti e modifiche viabilità

Domani alle 12:00 si disputa allo Stadio Olimpico il Derby della Capitale tra Roma e Lazio, valido per la trentasettesima giornata di Serie A. Sono ancora disponibili alcuni biglietti, mentre sono state apportate modifiche alla viabilità per agevolare l’afflusso dei tifosi e la circolazione nelle aree limitrofe allo stadio. La partita rappresenta un momento importante nella corsa al quarto posto in classifica.

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Il Derby della Capitale tra Roma e Lazio accende la trentasettesima giornata di Serie A, in un match cruciale per la rincorsa al quarto posto che andrà in scena domani, domenica 17 maggio, alle ore 12:00 sul prato dello Stadio Olimpico. Come annunciato ufficialmente dalla società giallorossa tramite una nota sul proprio sito web, l’evento si preannuncia caldissimo ma restano ancora ultime disponibilità di biglietti per il settore della Tribuna Tevere. Al fine di garantire un afflusso regolare e prevenire criticità nei pressi dell’impianto, la dirigenza ha stabilito che i cancelli apriranno a partire dalle ore 9:30, esortando caldamente i sostenitori a recarsi ai tornelli con almeno un’ora e mezza di anticipo rispetto al fischio d’inizio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video si sta cercando di favorire la lazio per recuperare dalle fatiche della finale Sullo stesso argomento Leggi anche: Derby Roma-Lazio: al via la vendita biglietti per gli abbonati Fipili, ponte mobile Livorno: ripristino totale entro fine aprile. Nuove chiusure per gli ultimi lavori, modifiche alla viabilitàLIVORNO – E’ previsto entro il 27 aprile 2026 il ripristino della piena funzionalità del ponte mobile levatoio Navicelli, che collega la superstrada... #Derby #RomaLazio, la Curva Sud prepara la coreografia: tutte le indicazioni #ASRoma x.com The Lega Serie A and the Prefecture of Rome have reached an agreement: the Roma-Lazio derby, Genoa-Milan, and al the other matches of the teams involved in the Champions League race willl be played on Sunday at 12:00. reddit Derby Roma-Lazio, i cancelli apriranno alle 9.30: tutte le informazioni per i tifosi tra coreografia, biglietti, parcheggi e sicurezzaDomani è il grande giorno: si gioca il derby all'Olimpico alle ore 12 in punto. La Roma, padrona di casa, ha scritto sul sito ufficiale che è l'ultimo impegno in casa della nostra stagione, cruciale ... corrieredellosport.it Lazio, che fatica negli ultimi derby: i numeri danno favorita la RomaRASSEGNA STAMPA - La Lazio non sa più vincere il derby, chissà che non scelga di ricordarsi come si fa per regalare ai tifosi a Sarri e a loro stessi un guizzo dopo la finale persa contro l'Inter. lalaziosiamonoi.it