Depuratore il Comune perde in appello e paga dopo trent' anni

Dopo trent'anni di occupazione, il Comune si vede costretto a pagare un indennizzo di 5.000 euro, mai formalizzato prima d'ora, a seguito di una sentenza che ha ribaltato una decisione precedente. La vicenda riguarda un depuratore e la disputa legale legata alla sua presenza sul territorio. La sentenza di appello ha confermato la perdita di responsabilità da parte dell’amministrazione comunale, portando alla conclusione di un procedimento giudiziario iniziato molti anni fa.

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