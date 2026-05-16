Depuratore il Comune perde in appello e paga dopo trent' anni
Dopo trent'anni di occupazione, il Comune si vede costretto a pagare un indennizzo di 5.000 euro, mai formalizzato prima d'ora, a seguito di una sentenza che ha ribaltato una decisione precedente. La vicenda riguarda un depuratore e la disputa legale legata alla sua presenza sul territorio. La sentenza di appello ha confermato la perdita di responsabilità da parte dell’amministrazione comunale, portando alla conclusione di un procedimento giudiziario iniziato molti anni fa.
Trent'anni di occupazione, un indennizzo simbolico di 5.000 euro mai formalizzato e una sentenza che ribalta tutto. La corte d'appello di Palermo ha condannato il Comune di Aragona a pagare 17.640 euro al proprietario dei terreni su cui sorge l'impianto di depurazione, oltre a interessi legali e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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