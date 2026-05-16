Dentista per bambini a Taranto | è utile la visita dentistica in età prescolare?

In molti casi, i genitori credono che la prima visita dal dentista per i loro figli debba avvenire solo in presenza di problemi evidenti o quando iniziano a cadere i denti da latte. Tuttavia, le linee guida raccomandano di programmare una visita di controllo già in età prescolare, di solito intorno ai tre anni, per valutare lo sviluppo dentale e ricevere eventuali consigli sulla cura orale. Questa pratica può aiutare a prevenire problemi futuri e a instaurare un rapporto di fiducia tra il bambino e il professionista.

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