Delrio punge Schlein | Nel Pd ci sia maggiore attenzione ai cattolici

Il senatore del Partito Democratico ha espresso preoccupazioni riguardo alla direzione del partito, sottolineando che per essere considerato un grande partito popolare deve riuscire a rappresentare tutte le sue anime e affrontare i problemi da diversi punti di vista. In particolare, ha suggerito che nel partito dovrebbe esserci maggiore attenzione ai cattolici. La sua critica si rivolge anche al Nazareno, evidenziando un disagio nei confronti di alcune scelte e posizioni adottate dall’attuale leadership.

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“Non voglio rifare la Dce non vedo la necessità di un nuovo partito cattolico, è un’idea superata dalla storia“, ma “vorrei cheSchleinmostrassesegnali di attenzione più forte ai cattolici nel Pd“.Graziano Delrio, senatore dem, sintetizza così l’iniziativa che la suaComunità democratica(corrente cattolica interna al Pd ndr) ha promosso oggi a Roma insieme aDemos, braccio “politico” dellaComunità di Sant’Egidio. Impossibile non percepire aria diinsoddisfazioneverso il Nazareno ma, lungi dal criticare apertamente il partito di cui fa parte, Delrio fa l’irenico esposta l’attenzione sull’importanza della società civile, la quale spesso si fa portatrice di idee ed energie che mancano alla politica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Delrio punge Schlein: “Nel Pd ci sia maggiore attenzione ai cattolici” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Hormuz, spaccatura Pd: Delrio frena Schlein e apre a CrosettoSpaccatura nel Pd sulla missione nello stretto di Hormuz: mentre Elly Schlein chiude alla proposta del governo e guarda esclusivamente all’Onu,... Leggi anche: Antisemitismo, il Pd esplode: Delrio guida i ribelli, fuga da Schlein Schlein si vede premier e pensa già al dopo Trump. Il seminario PdL'incontro con Sanders, la rete con i democratici americani. E la Fondazione Demo organizza eventi riservati come quello tenuto questa settimana al Nazareno, con esperti e professori per parlare di Am ... ilfoglio.it Antisemitismo, è scontro sul ddl. Delrio sconfessato. Schlein ormai radicaleNel Pd si allarga la frattura tra pro Pal e riformisti. Lo stop al Ddl antisemitismo, provvedimento che porta in calce la prima firma dell'ex capogruppo Graziano Delrio, viene vissuto come il salto ... ilgiornale.it