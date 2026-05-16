L’Associazione nazionale magistrati ha commentato il caso di Garlasco, affrontando i recenti sviluppi dell’inchiesta e il modo in cui i media hanno trattato la vicenda. Nell’occasione, l’organizzazione ha espresso chiaramente la contrarietà a spettacolarizzazioni e spettacoli pubblici legati al procedimento giudiziario. La discussione si inserisce in un contesto in cui il caso continua a essere sotto i riflettori, con attenzione anche alle modalità di informazione e copertura mediatica.

L’Associazione nazionale magistrati si è espressa sul delitto di Garlasco, sui recenti sviluppi dell’inchiesta e sul modo in cui spesso il caso viene trattato dai media. “Sulla questione di Garlasco e sul processo mediatico in generale penso che bisogna fare una riflessione molto matura”. “La prima vittima del processo mediatico è il principio di non colpevolezza, con l’indagato che diventa un presunto colpevole in attesa di giudizio. I cittadini hanno diritto di essere informati, ma bisogna rifuggire dallo ‘show’, perché il processo è una cosa molto seria, nella quale si misurano e si consumano diritti e sofferenze”, ha detto il segretario dell’Anm Rocco Maruotti, a margine dell’Assemblea generale straordinaria dell’Associazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, Anm: “No a show e spettacolarizzazioni”

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