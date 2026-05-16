Il rappresentante della regione ha annunciato una nuova manovra nel settore sanitario, focalizzata sul riequilibrio economico del sistema regionale. La proposta riguarda l’esercizio finanziario del 2025 e mira a modificare alcune voci di spesa e investimenti. La presentazione si inserisce in un percorso di adeguamento delle risorse e strumenti a disposizione del sistema sanitario pubblico. La manovra sarà oggetto di discussione nelle prossime settimane con i vari enti coinvolti e le parti sociali.

“Abbiamo appena presentato il piano per sanare il disequilibrio della nostra sanità. È un documento che porteremo nei prossimi giorni al Ministero – spiega il presidente -. La spesa sanitaria è aumentata drammaticamente in tutta Italia. A fronte di un aumento dei costi pari al 3,6% purtroppo, il Governo centrale copre aumentando solo dell’1,2% il fondo sanitario nazionale e alla Puglia è stato riconosciuto solo 1,09%. Questi dati sono stati certificati e diffusi nel Documento di finanza pubblica 2025. Oggi tutte le regioni italiane sono in grave affanno, anche quelle storicamente considerate "virtuose". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Decaro presenta la manovra sanità nell’ambito del riequilibrio economico del sistema sanitario regionale riferito all’esercizio 2025

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