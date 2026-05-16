Decaro presenta la manovra sanità nell’ambito del riequilibrio economico del sistema sanitario regionale riferito all’esercizio 2025
Il rappresentante della regione ha annunciato una nuova manovra nel settore sanitario, focalizzata sul riequilibrio economico del sistema regionale. La proposta riguarda l’esercizio finanziario del 2025 e mira a modificare alcune voci di spesa e investimenti. La presentazione si inserisce in un percorso di adeguamento delle risorse e strumenti a disposizione del sistema sanitario pubblico. La manovra sarà oggetto di discussione nelle prossime settimane con i vari enti coinvolti e le parti sociali.
“Abbiamo appena presentato il piano per sanare il disequilibrio della nostra sanità. È un documento che porteremo nei prossimi giorni al Ministero – spiega il presidente -. La spesa sanitaria è aumentata drammaticamente in tutta Italia. A fronte di un aumento dei costi pari al 3,6% purtroppo, il Governo centrale copre aumentando solo dell’1,2% il fondo sanitario nazionale e alla Puglia è stato riconosciuto solo 1,09%. Questi dati sono stati certificati e diffusi nel Documento di finanza pubblica 2025. Oggi tutte le regioni italiane sono in grave affanno, anche quelle storicamente considerate "virtuose". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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