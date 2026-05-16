I coniugi Ennio ed Emiliana De Rigo, proprietari dell’azienda che si occupa di produzione di occhiali e sistemi di refrigerazione, hanno deciso di regalare mille euro a ciascun dipendente. La donazione è stata effettuata senza un’occasione particolare come festività o ricorrenze, ma come gesto di riconoscenza nei confronti del personale. La decisione riguarda tutti i lavoratori dell’azienda e si inserisce in un momento in cui non ci sono festività imminenti.

BELLUNO - Né a Natale né a Pasqua. Ennio e Emiliana De Rigo, marito e moglie titolari della omonima azienda che produce occhiali e sistemi di refrigerazione, hanno scelto metà maggio per un regalo ai loro dipendenti: una donazione personale straordinaria pari a 1.000 euro destinata, appunto, a ciascun dipendente delle aziende De Rigo Vision e De Rigo Refrigeration. Un’elargizione che, precisa la stessa azienda in un comunicato, esclude però da questo beneficio i quadri ed i dirigenti delle due aziende. Ma questo non è un chiarimento che aiuta a capire quanti saranno i destinatari del bonus. Un enigma che nemmeno l’azienda stessa, per precisa volontà, ha inteso sbrogliare. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - De Rigo, i coniugi Ennio ed Emiliana donano mille euro a ogni dipendente: «Per riconoscenza»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

De Rigo: bonus da 1.000 euro per i dipendenti contro l’inflazione? Punti chiave Chi sono i fondatori che hanno deciso di intervenire personalmente? Perché i dirigenti e i quadri sono stati esclusi dal bonus? Come...

Leggi anche: Bonus nuovi nati: mille euro per ogni figlio, al via le domande

De Rigo, i coniugi Ennio ed Emiliana donano mille euro a ogni dipendente: Per riconoscenzaBELLUNO - Né a Natale né a Pasqua. Ennio e Emiliana De Rigo, marito e moglie titolari della omonima azienda che produce occhiali e sistemi di refrigerazione, hanno scelto ... ilgazzettino.it