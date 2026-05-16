De Rigo i coniugi Ennio ed Emiliana donano mille euro a ogni dipendente | Per riconoscenza
I coniugi Ennio ed Emiliana De Rigo, proprietari dell’azienda che si occupa di produzione di occhiali e sistemi di refrigerazione, hanno deciso di regalare mille euro a ciascun dipendente. La donazione è stata effettuata senza un’occasione particolare come festività o ricorrenze, ma come gesto di riconoscenza nei confronti del personale. La decisione riguarda tutti i lavoratori dell’azienda e si inserisce in un momento in cui non ci sono festività imminenti.
BELLUNO - Né a Natale né a Pasqua. Ennio e Emiliana De Rigo, marito e moglie titolari della omonima azienda che produce occhiali e sistemi di refrigerazione, hanno scelto metà maggio per un regalo ai loro dipendenti: una donazione personale straordinaria pari a 1.000 euro destinata, appunto, a ciascun dipendente delle aziende De Rigo Vision e De Rigo Refrigeration. Un’elargizione che, precisa la stessa azienda in un comunicato, esclude però da questo beneficio i quadri ed i dirigenti delle due aziende. Ma questo non è un chiarimento che aiuta a capire quanti saranno i destinatari del bonus. Un enigma che nemmeno l’azienda stessa, per precisa volontà, ha inteso sbrogliare. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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