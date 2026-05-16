De Bruyne titolare a Pisa | Conte pensa alla sorpresa Vergara

Da forzazzurri.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si prepara per la partita contro il Pisa, con De Bruyne in campo dall’inizio. L’allenatore sta valutando la possibilità di inserire Vergara tra i titolari, considerando una possibile sorpresa di formazione. La sfida si inserisce nel percorso della squadra verso la qualificazione in Champions League, con l’obiettivo di ottenere i tre punti e consolidare la posizione in classifica. La formazione sarà annunciata poco prima del calcio d’inizio, mentre i giocatori si sono allenati regolarmente nel centro sportivo.

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Il Napoli prepara la trasferta contro il Pisa con l’obiettivo di chiudere il discorso Champions League. La squadra di Antonio Conte cerca una risposta immediata dopo l’ultima prova negativa e il tecnico valuta alcune novità nella zona offensiva. La notizia principale riguarda Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga ha superato il problema fisico accusato prima della gara contro il Bologna ed è pronto a tornare dal primo minuto. La sua presenza può restituire qualità, visione e soluzioni tra le linee. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Conte starebbe pensando a un assetto più dinamico sulla trequarti. Accanto a De Bruyne potrebbe infatti trovare spazio Antonio Vergara, candidato a una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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