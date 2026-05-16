De Bruyne titolare a Pisa | Conte pensa alla sorpresa Vergara

Il Napoli si prepara per la partita contro il Pisa, con De Bruyne in campo dall’inizio. L’allenatore sta valutando la possibilità di inserire Vergara tra i titolari, considerando una possibile sorpresa di formazione. La sfida si inserisce nel percorso della squadra verso la qualificazione in Champions League, con l’obiettivo di ottenere i tre punti e consolidare la posizione in classifica. La formazione sarà annunciata poco prima del calcio d’inizio, mentre i giocatori si sono allenati regolarmente nel centro sportivo.

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Il Napoli prepara la trasferta contro il Pisa con l’obiettivo di chiudere il discorso Champions League. La squadra di Antonio Conte cerca una risposta immediata dopo l’ultima prova negativa e il tecnico valuta alcune novità nella zona offensiva. La notizia principale riguarda Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga ha superato il problema fisico accusato prima della gara contro il Bologna ed è pronto a tornare dal primo minuto. La sua presenza può restituire qualità, visione e soluzioni tra le linee. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Conte starebbe pensando a un assetto più dinamico sulla trequarti. Accanto a De Bruyne potrebbe infatti trovare spazio Antonio Vergara, candidato a una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Bruyne titolare a Pisa: Conte pensa alla sorpresa Vergara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento De Bruyne titolare col Pisa: Conte cambia due pedineIl Napoli si prepara alla trasferta contro il Pisa con poche modifiche rispetto all’ultima uscita. Pisa-Napoli, novità per Conte: torna Spi­naz­zola a sini­stra. Al posto di De Bruyne, uno tra Vergara e GiovanePisa-Napoli si avvicina a grandi passi (resta solo da capire quando decideranno di farla giocare) e sarà cruciale per il futuro prossimo degli... De Bruyne titolare a Pisa: Conte pensa alla sorpresa VergaraForzAzzurri.net - De Bruyne titolare a Pisa: Conte pensa alla sorpresa Vergara Il Napoli prepara la trasferta contro il Pisa con l’obiettivo di chiudere il discorso ... forzazzurri.net Anguissa è stato messo titolare per 4 gare di fila da Conte nonostante non stesse al massimo. Questo perché Conte, una volta tornati lui e De Bruyne, si è incaponito ancora una volta con i FabFour. Da Cagliari (senza l’emergenza che ci ha caratterizzato da n x.com De Bruyne titolare col Pisa: Conte cambia due pedineForzAzzurri.net - De Bruyne titolare col Pisa: Conte cambia due pedine Il Napoli si prepara alla trasferta contro il Pisa con poche modifiche rispetto all’ultima uscita. forzazzurri.net (DataMB) Curtis Jones tra i migliori della lega per passaggi precisi. reddit