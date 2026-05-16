De Bruyne futuro dopo il Mondiale | Napoli alla finestra

Da forzazzurri.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la conclusione del Mondiale, la situazione contrattuale di Kevin De Bruyne rimane in sospeso. Il centrocampista, attualmente in forza a un club di alta classifica, è al centro di discussioni riguardo al suo futuro. Mentre alcune squadre mostrano interesse, tra cui un club italiano, ancora non ci sono accordi ufficiali o annunci definitivi. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane, una volta conclusa la competizione mondiale.

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Il futuro di Kevin De Bruyne sarà deciso dopo il Mondiale. Il centrocampista belga si prepara a vivere la competizione da protagonista con la sua nazionale, poi si siederà al tavolo con il Napoli per valutare il percorso della prossima stagione. Il contratto con il club azzurro è valido ancora per un anno. La permanenza, però, non può essere considerata automatica. Secondo quanto riportato da Repubblica, ogni decisione sarà presa al termine del torneo, quando giocatore e società avranno un quadro più chiaro sulle condizioni fisiche, sul rendimento e sulle prospettive tecniche. De Bruyne non esclude la possibilità di restare a Napoli. Anzi, l’idea di continuare in un contesto competitivo come quello azzurro resta una soluzione gradita. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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