De Bruyne futuro dopo il Mondiale | Napoli alla finestra

Dopo la conclusione del Mondiale, la situazione contrattuale di Kevin De Bruyne rimane in sospeso. Il centrocampista, attualmente in forza a un club di alta classifica, è al centro di discussioni riguardo al suo futuro. Mentre alcune squadre mostrano interesse, tra cui un club italiano, ancora non ci sono accordi ufficiali o annunci definitivi. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane, una volta conclusa la competizione mondiale.

Il futuro di Kevin De Bruyne sarà deciso dopo il Mondiale. Il centrocampista belga si prepara a vivere la competizione da protagonista con la sua nazionale, poi si siederà al tavolo con il Napoli per valutare il percorso della prossima stagione. Il contratto con il club azzurro è valido ancora per un anno. La permanenza, però, non può essere considerata automatica. Secondo quanto riportato da Repubblica, ogni decisione sarà presa al termine del torneo, quando giocatore e società avranno un quadro più chiaro sulle condizioni fisiche, sul rendimento e sulle prospettive tecniche. De Bruyne non esclude la possibilità di restare a Napoli. Anzi, l’idea di continuare in un contesto competitivo come quello azzurro resta una soluzione gradita. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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De Bruyne a spasso per Napoli: delirio in centro

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