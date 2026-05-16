Ultimamente si sono susseguite notizie riguardanti le difficoltà della maggioranza che governa la Regione Sardegna, in particolare dopo un vertice molto numeroso che ha prodotto interpretazioni contrastanti. La situazione si è aggravata con l’impossibilità di mantenere il numero legale in consiglio regionale, segnalando tensioni all’interno della stessa maggioranza. Questi episodi si verificano in un momento in cui si parla di desertificazione produttiva nell’isola, un problema che richiede una risposta coordinata e condivisa tra diversi attori politici ed economici.

E’ notizia di questi giorni che la maggioranza che governa la Regione Sardegna, dopo un super vertice (super per il numero) le cui ricostruzioni sono opposte, non riesce neanche a mantenere il numero legale in consiglio regionale. Siamo a metà della legislatura regionale, e ormai vasti pezzi della maggioranza, in modo riservato, ammettono che è una legislatura persa, altri 5 anni persi. Si tratta di capire, data la scadenza delle elezioni italiane (che ricompatterà tutti, almeno formalmente), quando sarà chiaro che la presidente in carica non sarà ricandidata e, quindi, sarà considerata “una morta (politicamente parlando) che cammina”. Siamo gli ultimi, in quanto genitori, ad augurarci che questo andazzo duri sino al 2029, ma così è. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Davanti alla desertificazione produttiva in Sardegna, serve un’alleanza nuova e trasversale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Crisi energetica, Federterziario al Governo: Agire subito, si rischia una desertificazione produttiva“Le micro e piccole imprese italiane non possono diventare le vittime collaterali di una crisi geopolitica globale.

Montemesola: Alba lancia alleanza trasversale controDonato Alba ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Montemesola in vista delle elezioni amministrative previste per maggio 2026.

Davanti alla desertificazione produttiva in Sardegna, serve un’alleanza nuova e trasversaleMaggioranza regionale in crisi, industrie che chiudono, paesi svuotati: la Sardegna rischia il tracollo produttivo ... ilfattoquotidiano.it