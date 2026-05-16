Prima dell'inizio della semifinale tra Darderi e Ruud al Masters 1000 di Roma, si è verificato un episodio curioso. Quando il tennista azzurro è entrato in campo, non ha notato la presenza di un bambino che lo avrebbe dovuto accompagnare. La scena è stata resa ancora più singolare dai grandi occhiali da sole indossati dal giocatore, che potrebbero aver contribuito alla sua mancata percezione. Il bambino ha reagito in modo spontaneo alla situazione, attirando l’attenzione degli spettatori.

Curioso siparietto prima dell'inizio della semifinale del Masters 1000 di Roma tra Darderi e Ruud. Al momento dell'ingresso in campo, l'azzurro non si accorge del bambino che lo avrebbe dovuto accompagnare, complici forse anche i particolari occhiali da sole indossati. La tenera reazione del giovane ha fatto il giro del web. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Darderi, che fai? Entra in campo ma non vede il bambino, lui reagisce così

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