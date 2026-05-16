Daniele De Rossi parla di Chanel Totti | Ricorda tantissimo Francesco Sono stati bravi a crescerla così

Durante un'intervista, Daniele De Rossi ha commentato la somiglianza tra Chanel Totti e Francesco Totti, affermando che la bambina ricorda molto il padre. Ha aggiunto che i genitori di Chanel sono stati capaci di crescerla bene. Mentre parlava, De Rossi ha sorriso, facendo riferimento anche ai ricordi che lo legano a Francesco Totti. Le sue parole sono state rivolte esclusivamente all’aspetto fisico e alla crescita della bambina, senza entrare in dettagli personali o altri aspetti della famiglia.

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