Daniele De Rossi parla di Chanel Totti | Ricorda tantissimo Francesco Sono stati bravi a crescerla così

Da today.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'intervista, Daniele De Rossi ha commentato la somiglianza tra Chanel Totti e Francesco Totti, affermando che la bambina ricorda molto il padre. Ha aggiunto che i genitori di Chanel sono stati capaci di crescerla bene. Mentre parlava, De Rossi ha sorriso, facendo riferimento anche ai ricordi che lo legano a Francesco Totti. Le sue parole sono state rivolte esclusivamente all’aspetto fisico e alla crescita della bambina, senza entrare in dettagli personali o altri aspetti della famiglia.

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Daniele De Rossi sorride parlando di Chanel Totti e, nel farlo, torna inevitabilmente anche ai ricordi condivisi con Francesco Totti. L’ex bandiera giallorossa, a margine di una conferenza stampa, ha commentato il successo della figlia dell’ex capitano della Roma a Pechino Express, programma che. 🔗 Leggi su Today.it

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