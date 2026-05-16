D’Ambrosio incorona Lautaro | Tra i primi quattro centravanti d’Europa
D’Ambrosio ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di Lautaro, elogiandolo come uno dei primi quattro centravanti in Europa. Ha descritto l’attaccante dell’Inter come un giocatore completo, sottolineando la sua qualità in diverse fasi di gioco. Le dichiarazioni arrivano in un momento in cui Lautaro si sta distinguendo per le sue prestazioni e il ruolo di leadership all’interno della squadra. L’intervento del difensore si concentra sulla valutazione delle capacità tecniche e fisiche del capitano nerazzurro.
Inter News 24 D’Ambrosio tesse le lodi del capitano e centravanti dell’Inter, definendolo un attaccante completo sotto ogni aspetto. Danilo D’Ambrosio non ha alcun dubbio sulle straordinarie potenzialità di Lautaro Martinez. Intervenuto dagli studi di Radio TV Serie A, l’ex terzino dell’Inter ha voluto esaltare le doti calcistiche e la leadership del capitano nerazzurro, collocandolo di diritto nell’élite assoluta del calcio continentale per quanto riguarda il suo ruolo. L’ex calciatore interista ha analizzato dettagliatamente ogni singola caratteristica dell’attaccante argentino, spiegando i motivi che lo rendono uno dei giocatori più determinanti e difficili da marcare per le difese avversarie nell’intero panorama calcistico attuale. 🔗 Leggi su Internews24.com
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