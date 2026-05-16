D’Ambrosio incorona Lautaro | Tra i primi quattro centravanti d’Europa

D’Ambrosio ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di Lautaro, elogiandolo come uno dei primi quattro centravanti in Europa. Ha descritto l’attaccante dell’Inter come un giocatore completo, sottolineando la sua qualità in diverse fasi di gioco. Le dichiarazioni arrivano in un momento in cui Lautaro si sta distinguendo per le sue prestazioni e il ruolo di leadership all’interno della squadra. L’intervento del difensore si concentra sulla valutazione delle capacità tecniche e fisiche del capitano nerazzurro.

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