Dalle Canarie alla scommessa in città | Denise lancia lo studio di pilates che punta sulla lezione su misura
Denise ha avviato uno studio di pilates in città, concentrandosi su lezioni personalizzate. La crescita di questa attività è iniziata in modo spontaneo, frutto di una passione sviluppata durante un periodo trascorso alle Canarie. La proposta si basa su programmi su misura per ogni cliente, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze individuali. L’attività si presenta come un’evoluzione naturale di un interesse nato in un contesto diverso, diventando un punto di riferimento per chi cerca un approccio personalizzato al pilates.
Una crescita costante, nata quasi per gioco e alimentata da una passione scoperta tra le onde delle Canarie. L'11 maggio scorso ha aperto ufficialmente i battenti in via Seganti 73M il nuovo studio di pilates di Denise De Crescenzo, 26 anni, “Sanawave pilates”. Un passo importante per la giovane. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Gli uccelli scappano più dalle donne che dagli uomini, ma non sappiamo perché: lo studio in 5 città europee
Migranti verso le Canarie: la Spagna punta sulla Mauritania? Cosa sapere La Spagna negozia con la Mauritania nuovi protocolli per gestire i flussi verso le Canarie.