La storica formaggeria di Beppe riapre dopo un periodo di chiusura e torna a essere operativa nella sua sede vicino a Porta Metronia, nell’area di San Giovanni. La nuova location si trova in una zona centrale, facilmente accessibile e vicina a punti di interesse cittadini. Nel menu di riapertura sono presenti prodotti di Giaveno, tra cui specialità lattiero-casearie, e un’ampia scelta di colazioni che includono formaggi locali e altri prodotti tipici della zona. La riapertura segna il ritorno di un punto di riferimento per gli amanti dei sapori tradizionali.

? Punti chiave Dove si trova esattamente la nuova sede vicino a Porta Metronia?. Cosa troverai nel menu per colazione con i prodotti di Giaveno?. Come cambierà l'esperienza al bancone con il nuovo progetto di cucina?. Chi sono i produttori che portano la tradizione del 1621 a Roma?.? In Breve Nuovo locale a San Giovanni con cucina e sala per 24 persone.. Collaborazione con il ristoratore Leo Spadaro per design e atmosfera.. Produzione storica della famiglia Giovale dal 1621 nel Moncenisio.. Novità colazioni con yogurt, kefir e caffè specialty dalla latteria di Giaveno.. Il 15 maggio 2026 ha segnato la rinascita di una tradizione casearia storica a Roma con l’apertura della nuova sede di Beppe e i suoi formaggi nel quartiere San Giovanni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’alpeggio a San Giovanni: riapre la storica formaggeria di Beppe

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