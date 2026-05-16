Dall' alluvione al successo nazionale | nuovo premio per il formaggio simbolo della resilienza romagnola

Dopo tre anni dall’alluvione che ha colpito la Romagna, il territorio ha ricevuto un nuovo premio legato al suo formaggio simbolo. Questo riconoscimento premia l’eccellenza gastronomica e la capacità di ripresa della zona. L’evento si inserisce in un percorso di valorizzazione delle produzioni locali, con l’obiettivo di celebrare la tradizione e la qualità della produzione casearia. La cerimonia si è svolta in un contesto di festa e riconoscimento pubblico.

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