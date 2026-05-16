Dall’Africa all’Appennino | il viaggio millenario della Romagna

Il viaggio della Romagna attraverso i secoli ha attraversato molte tappe, portando a domande sulla sua storia geologica e geografica. Si sa che la regione ha subito cambiamenti nel corso del tempo, con eventi che hanno influenzato la sua conformazione. La formazione della Vena del Gesso romagnola è legata a processi sedimentari avvenuti milioni di anni fa, mentre alcune teorie suggeriscono che in passato parti della regione abbiano fatto parte di continenti diversi, tra cui quello africano.

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