Il 16 maggio 2026 a Firenze si è tenuto un concerto con due solisti provenienti dalla Scala. Tra i musicisti presenti, il primo violino Francesco Manara e il primo violoncello Massimo Polidori. L’evento ha visto coinvolti artisti di fama internazionale provenienti da uno dei teatri più prestigiosi d’Italia. La serata ha suscitato grande interesse tra il pubblico presente, composto da appassionati di musica classica e professionisti del settore. La performance si è svolta in un teatro della città, attirando numerosi spettatori.

Firenze, 16 maggio 2026 - Due star dell’orchestra del teatro alla Scala, il primo violino Francesco Manara e il primo violoncello Massimo Polidori. E ancora, un’eccellenza del pianoforte quale Claudio Voghera, allievo di Aldo Ciccolini e vincitore di prestigiosi concorsi internazionali. Solisti e concerto. Sono gli straordinari solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, in concerto lunedì 18 maggio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte (Firenze). Perfetto il “ Triplo concerto in do maggiore op. 56” di Ludwig van Beethoven - tra le prime composizioni per pianoforte, violoncello e violino del classicismo - per apprezzare le doti dei tre solisti: una pagina che, per la sua complessità, richiede interpreti eccezionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla Scala a Firenze, concerto dei solisti Francesco Manara e Massimo Polidori

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