Dalla prigionia alla libertà | il rifugio in farmacia che salvò Elsa

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una storia che inizia con una situazione di prigionia si trasforma in un caso di salvataggio grazie a un gesto apparentemente normale: l'acquisto di medicinali in farmacia. In questa vicenda, i segnali di richiesta di aiuto non sono stati immediatamente evidenti, ma si sono rivelati attraverso comportamenti e atteggiamenti non verbali. La vicenda evidenzia come un semplice gesto quotidiano possa diventare un'azione di salvataggio, portando alla liberazione di una donna che si trovava in difficoltà.

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? Punti chiave Come può un acquisto di medicinali diventare un segnale d'allarme?. Quali segnali non verbali possono usare le donne per chiedere aiuto?. Perché la farmacia è considerata l'unico luogo sicuro per le vittime?. Come si coordina la rete tra farmacisti, medici e forze dell'ordine?.? In Breve Il Progetto Mimosa coinvolge Federfarma Palermo, l'Ordine dei medici e l'ASP locale.. Roberto Tobia e Licia Pennino coordinano la formazione e i protocolli di aiuto.. Vengono utilizzati segnali convenzionali e app come FreeBees o Bright per segnalazioni anonime.. La rete integra magistratura, Carabinieri e centri antiviolenti per gestire i traumi subiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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