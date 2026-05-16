Dal Venezuela a Udine per evitare il carcere | storia di un medico in esilio

Un medico venezuelano si è trasferito a Udine per sfuggire a possibili procedimenti penali nel suo paese di origine. La crisi economica e umanitaria che da oltre dieci anni coinvolge il Venezuela ha portato molte persone a lasciare il paese in cerca di condizioni di vita migliori. La situazione sociale, segnata da disuguaglianze e dipendenza dal petrolio, ha contribuito a creare un contesto difficile per i professionisti sanitari e altri cittadini che cercano di ricostruire una vita all’estero.

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