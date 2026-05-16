Dal Venezuela a Udine per evitare il carcere | storia di un medico in esilio
Un medico venezuelano si è trasferito a Udine per sfuggire a possibili procedimenti penali nel suo paese di origine. La crisi economica e umanitaria che da oltre dieci anni coinvolge il Venezuela ha portato molte persone a lasciare il paese in cerca di condizioni di vita migliori. La situazione sociale, segnata da disuguaglianze e dipendenza dal petrolio, ha contribuito a creare un contesto difficile per i professionisti sanitari e altri cittadini che cercano di ricostruire una vita all’estero.
Non sono tempi felici per il Venezuela. Il Paese sudamericano, una volta tra i più ricchi del continente (pur segnato da disuguaglianza sociale ed estrema dipendenza dal petrolio) è attanagliato da una grave crisi economica e umanitaria che dura ormai da più di un decennio. Inflazione galoppante. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Venezuela: Narco-Stato o Hub del narcotraffico
Sullo stesso argomento
Rideva dell’Italia dal suo esilio dorato in Brasile, oggi il killer comunista Cesare Battisti piagnucola in carcere…Chiede comprensione, pietà, scrive lettere, parla di tanto carcere fatto e dimentica di quando si faceva beffe dell’Italia e delle sue vittime...
Liberata in Venezuela la moglie di Giancarlo Spinelli, Maria Alejandra fuori dal carcereCesena, 7 marzo 2026 – Il messaggio è arrivato questa notte ai familiari a Cesena alle 2.
A fine maggio, grazie al progetto promosso dal Centro Raccolta Farmaci di Udine e sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, riaprirà un ambulatorio medico a Maracaibo, in Venezuela. Un segno concreto di solidarietà che va oltre la semplice consegna facebook
Dal Venezuela a Udine per evitare il carcere: storia di un medico in esilioSi tratta del dottor Luis Leopoldo Gonzalez Gomez, costretto da due anni alla fuga per la sua vicinanza alla leader di opposizione Maria Corina Machado. Sogna di poter tornare nella madrepatria, che n ... udinetoday.it
Solidarietà dal Friuli al Venezuela, 50mila euro per un ambulatorio a MaracaiboLa Regione ha sostenuto un progetto di cooperazione internazionale, a cui partecipano il Centro raccolta farmaci di Udine, l'Università e altri partner italiani e sudamericani. Nello staff c'è anche u ... udinetoday.it