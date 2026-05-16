? Domande chiave Perché un poeta di corte abbandonò la Sicilia per le Marche?. Chi scrisse realmente il Cantico delle Creature insieme a San Francesco?. Come il legame tra Guglielmo e il Santo cambiò la storia?. Cosa nasconde il mistero della fuga del Re dei Versi?.? In Breve Spettacolo Tue só le Laude sabato 24 maggio alle ore 17 al Teatro Dei Filarmonici. Biglietti per il monologo di Cesare Catà disponibili al costo di 10 euro. Donatella Ferretti e Elisabetta Carassanesi promuovono l'iniziativa con Civiltà Picena e Fondazione Carisap. Ipotesi su Fra Pacifico come possibile autore materiale del Cantico delle Creature. Sabato 24 maggio alle ore 17, il Teatro Dei Filarmonici ospiterà lo spettacolo teatrale Tue só le Laude, un monologo scritto e interpretato da Cesare Catà che ricostruisce la vita di Fra Pacifico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal Re dei Versi a Fra Pacifico: il mistero di Guglielmo da Lisciano

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