Dai banchi della d' Annunzio al trattamento non invasivo contro i tumori | Zain Medlej fra i protagonisti di un innovativo intervento internazionale
Uno studente dell'università Gabriele d'Annunzio di Chieti ha partecipato a un intervento medico internazionale rivoluzionario nel trattamento di un osteosarcoma pediatrico. Il team sanitario ha utilizzato un approccio non invasivo per migliorare le condizioni di una bambina affetta da questa forma di tumore osseo. L'intervento ha coinvolto professionisti di diverse nazionalità e si è svolto con l’obiettivo di ridurre i rischi e migliorare i risultati clinici. Questa operazione rappresenta un esempio di collaborazione tra ambito accademico e medicina avanzata.
Dai banchi dell'università Gabriele d'Annunzio di Chieti, al lavoro in un team sanitario internazionale che ha permesso di raggiungere un risultato medico innovativo, che ha migliorato la vita di una bambina affetta da osteosarcoma. Protagonista di questo risultato e il dottor Zain Medlej, ex. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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