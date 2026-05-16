Dalla nazionale statunitense arriva una nuova giocatrice per il Bisonte Firenze. Si tratta di Caitlin Baird, classe 2001, che ha recentemente ricevuto la sua prima convocazione con la squadra maggiore degli Stati Uniti. Oggi è arrivata anche l’ufficializzazione del suo trasferimento in Italia, con l’ingaggio da parte del club fiorentino. La giocatrice ha già iniziato a prepararsi per la nuova stagione e si unisce alle altre atlete che compongono la rosa della squadra.

Dopo il college si è messa in mostra nel campionato turco e in quello brasiliano: con l'Osasco ha disputato il mondiale per club e conquistato la nazionale FIRENZE- Tre giorni fa, la prima convocazione nella nazionale maggiore degli Stati Uniti, oggi l’ufficialità del suo ingaggio da parte de Il Bisonte Firenze. Un altro colpo internazionale per il club del patron Wanny Di Filippo, che con Baird si porta a casa una schiacciatrice dal fisico imponente – è alta 1.91 – ma al tempo stesso in grado di coniugare la potenza con la tecnica: nel corso della sua ancora breve carriera Caitie è stata capace di migliorarsi anno dopo anno, partendo dal campionato universitario statunitense per arrivare alle esperienze da pro in Turchia e in Brasile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dagli Usa la nuova schiacciatrice del Bisonte: in rosa la classe 2001 Caitlin Baird

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: LIVE Paolini-Potapova, 1-2, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: la classe 2001 ottiene subito il break

Leggi anche: LIVE Paolini-Potapova, 5-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: la classe 2001 serve per aggiudicarsi il primo parziale

Chi era Abu-Bilal al-Minuki, il numero due dell'Isis eliminato dagli Usa in Nigeria #isis x.com

Sul ban dagli Usa di router e droni una nuova piroetta americana?Nuovo intervento della Federal Communications Commission sul ban americano a droni e dispositivi di rete nel giro di poche settimane: adesso l'autorità consente pure di proseguire con la distribuzione ... startmag.it

Accordo Orban-Vance, Budapest compra greggio e missili Himars dagli UsaSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it