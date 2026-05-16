Da Washington a Londra | è allarme debito

Da laverita.info 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli Stati Uniti, i tassi di interesse sui titoli di stato hanno raggiunto il 4,6%, segnando un nuovo record annuale. Nel frattempo, in Europa, i prezzi del petrolio sono aumentati del 3,5%. Questi dati hanno alimentato preoccupazioni sui possibili effetti dell’inflazione legata alla guerra in corso, con ripercussioni anche sui mercati finanziari di Londra e altre capitali. La situazione evidenzia un incremento delle tensioni sui mercati del debito e delle materie prime.

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I mercati non hanno applaudito dopo il vertice di Pechino. Hanno preso nota che la diplomazia si è presentata al grande summit in giacca lucida ma senza una cravatta abbastanza stretta da contenere il disordine del mondo. Il vertice tra Xi Jinping e Donald Trump si è chiuso con il sorriso di circostanza e poca sostanza. Buone intenzioni, pochissime concessioni. Gli Stati Uniti scoprono di avere le scarpe piene di sabbia. I rendimenti dei Treasury hanno riscritto il confine: 4,6% sul titolo decennale. Non è più tecnica, è temperatura. Il segnale che il sistema suda copiosamente. Il petrolio non si limita a salire: si allunga come un’ombra lunga sulla finestra del mondo. 🔗 Leggi su Laverita.info

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