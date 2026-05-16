Da Santa Croce a San Miniato bambini e famiglie in cammino per la pace FOTO e VIDEO

Da firenzetoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È partita da piazza Santa Croce la camminata per la pace. Questa mattina, sabato 16 maggio, le strade del centro si sono animate di bambini, famiglie e insegnanti. Con loro la Lampada della Pace di Assisi, ha sfilato sotto la bandiera della pace. Il corteo, organizzato nell'ambito dell'edizione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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