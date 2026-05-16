Negli ultimi mesi, si è intensificato il dibattito sulla gestione del cybercrime tra le istituzioni europee e gli Stati Uniti, con la capitale italiana che si posiziona come punto di incontro tra le due parti. Si discute di come l’Italia possa svolgere un ruolo di mediazione tra le diverse priorità di Washington e Bruxelles, in un contesto in cui la distinzione tra guerra ibrida e crimine comune risulta spesso sfumata. La questione coinvolge aspetti tecnici, politici e legali, senza che siano ancora definiti approcci condivisi.

? Punti chiave Come può l'Italia mediare tra le diverse agende di Washington e Bruxelles?. Perché la distinzione tra guerra ibrida e crimine comune è così sottile?. Come funzionerà il nuovo meccanismo per ordinare i dati ai fornitori esteri?. Cosa rischiano i dati dei cittadini se i dialoghi politici si interrompono?.? In Breve Riane Harper di Microsoft analizza la distinzione tra sicurezza geopolitica e indagini penali.. Il regolamento e-evidence coinvolge 26 paesi sovrani per l'invio di ordini ai fornitori.. I negoziati tra Commissione europea e USA proseguono dopo i primi passi dell'amministrazione Trump.. L'Evidence Act mira a superare i limiti del precedente Cloud Act statunitense. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cybercrime: Roma guida il dialogo tra Washington e Bruxelles

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il futuro della lotta al crimine digitale tra Bruxelles, Washington e Roma. Conversazione con Riane HarperAccesso lecito ai dati, cooperazione giudiziaria internazionale e cybersicurezza sono diventati temi sempre più centrali nel dialogo transatlantico.

Meloni e Rubio: incontro lungo e dialogo franco tra Roma e Washington? Punti chiave Come influirà la strategia di Meloni sui dazi economici di Trump? Perché Rubio ha sollevato il nodo critico della base di Sigonella?...

Il 4-5 marzo torna a Roma CyberSec, 5°edizione su cybercrime e guerra digitaleRoma, 23 feb. (Adnkronos) – Cybercrime e cyberwar: norme, geopolitica e cybersecurity per una Difesa comune è il titolo della 5° edizione di CyberSec, la conferenza internazionale promossa ed ... affaritaliani.it

Il 4-5 marzo torna a Roma CyberSec, la 5° conferenza su cybercrime e guerra digitaleRoma, 23 feb. (Adnkronos) - Cybercrime e cyberwar: norme, geopolitica e cybersecurity per una Difesa comune è il titolo della 5° edizione di CyberSec, la conferenza internazionale promossa ed ... iltempo.it