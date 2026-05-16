Curtarolo stanziati due milioni di euro per la rotatoria lungo la Valsugana
Il presidente della provincia di Padova ha firmato una delibera che prevede uno stanziamento di due milioni e mezzo di euro destinato a interventi stradali nel territorio. La decisione è stata presa venerdì 15 maggio. Tra gli interventi programmati, ci sono lavori relativi alla realizzazione di una rotatoria lungo la strada Valsugana, nel comune di Curtarolo. La delibera interessa quindi interventi di miglioramento della viabilità e sicurezza stradale nella zona.
Il presidente della provincia di Padova Sergio Giordani ha firmato ieri, venerdì 15 maggio, la delibera che stanzia due milioni e mezzo di euro per interventi stradali sul territorio. Del totale, 500 mila euro saranno destinati alla manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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