Cura delle demenze il ‘Rotary International’ visita l’Ospedale di Sassuolo
L'Ospedale di Sassuolo ha iniziato un progetto dedicato alla cura delle persone con demenza, coinvolgendo le associazioni locali e la Federazione Alzheimer Italia. La struttura fa ora parte di un circuito nazionale di strutture sanitarie specializzate, con l’obiettivo di ridurre lo stress durante il ricovero e migliorare l’esperienza dei pazienti. Recentemente, rappresentanti di Rotary International hanno visitato l’ospedale per valutare le iniziative messe in atto e approfondire le collaborazioni con il personale sanitario.
L'Ospedale di Sassuolo ha avviato un percorso per ridurre lo stress e migliorare l'esperienza di ricovero delle persone con demenza, col sostegno delle associazioni del territorio e la partnership della Federazione Alzheimer Italia, diventando parte del circuito nazionale di strutture sanitarie. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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