Cura delle demenze il ‘Rotary International’ visita l’Ospedale di Sassuolo

L'Ospedale di Sassuolo ha iniziato un progetto dedicato alla cura delle persone con demenza, coinvolgendo le associazioni locali e la Federazione Alzheimer Italia. La struttura fa ora parte di un circuito nazionale di strutture sanitarie specializzate, con l’obiettivo di ridurre lo stress durante il ricovero e migliorare l’esperienza dei pazienti. Recentemente, rappresentanti di Rotary International hanno visitato l’ospedale per valutare le iniziative messe in atto e approfondire le collaborazioni con il personale sanitario.

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