Crozza imita Meloni | I miei ministri? Siamo peggio del Trono di Spade se odiano tutti

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, andata in onda venerdì sera sul Nove, il comico ha interpretato un'improbabile versione della presidente del consiglio. Durante l'imitazione, il personaggio ha commentato in tono ironico la situazione del governo, paragonandola a una scena di un famoso serial fantasy, e ha espresso con sarcasmo il suo punto di vista sui ministri e le loro relazioni interne. La performance ha suscitato reazioni tra il pubblico presente in studio e sui social network.

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Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni di Giorgia Meloni, impegnata a difendere la “longevità” del suo governo tra ministri che “se odiano tutti”, retroscena politici e il desiderio di un nuovo lockdown per riuscire a durare un ventennio. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crozza imita Meloni: “I miei ministri? Siamo peggio del Trono di Spade, se odiano tutti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Crozza imita Meloni, la furia della premier contro Pagnoncelli: «Testa de rapa...» Sullo stesso argomento Fratelli di Crozza, Meloni tra governo longevo, ministri in guerra e nostaglia del lockdownMaurizio Crozza torna nei panni di Giorgia Meloni, impegnata a difendere la “longevità” del suo governo. Mercoledì 3: una protagonista del Trono di Spade tra le guest starNetflix ha svelato un aggiornamento riguardante gli interpreti delle prossime puntate dello show con star Jenna Ortega nel ruolo della giovane Addams. Crozza imita Meloni: I miei ministri? Siamo peggio del Trono di Spade, se odiano tutti VIDEONella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni di Giorgia Meloni, impegnata ... ilgazzettino.it Crozza-Meloni: Se io sono la famiglia Addams, Renzi è il cugino sfigato di Willy il CoyoteMaurizio Crozza torna nei panni di Giorgia Meloni a Fratelli di Crozza: tra governo longevo, ministri in guerra, supermercato blindato e nostalgia ironica del lockdown. affaritaliani.it