Crozza imita Meloni | I miei ministri? Siamo peggio del Trono di Spade se odiano tutti
Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, andata in onda venerdì sera sul Nove, il comico ha interpretato un'improbabile versione della presidente del consiglio. Durante l'imitazione, il personaggio ha commentato in tono ironico la situazione del governo, paragonandola a una scena di un famoso serial fantasy, e ha espresso con sarcasmo il suo punto di vista sui ministri e le loro relazioni interne. La performance ha suscitato reazioni tra il pubblico presente in studio e sui social network.
Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni di Giorgia Meloni, impegnata a difendere la “longevità” del suo governo tra ministri che “se odiano tutti”, retroscena politici e il desiderio di un nuovo lockdown per riuscire a durare un ventennio. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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