Durante l’ultima puntata di “Fratelli di Crozza”, il comico ha interpretato un personaggio che si confonde nel modo di parlare, citando una frase che fa riferimento a investimenti pubblici. La scena si svolge in modo umoristico, con battute che ironizzano su scelte politiche e priorità di spesa. La trasmissione va in onda il venerdì sera sul canale Nove, attirando l’attenzione su un momento di satira politica e sulla rappresentazione caricaturale di figure pubbliche.

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza nei panni del ministro della Difesa Guido Crosetto, convinto che oggi investire nelle armi sia una priorità assoluta e perfino il presupposto necessario per garantire asili, ospedali e welfare. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crozza imita Crosetto confuso: “Prima investiamo in armi e poi facciamo gli asili”

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