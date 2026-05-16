Crolla l' offerta delle case in vendita ma Bologna è in controtendenza

Da bolognatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo trimestre del 2026, il mercato immobiliare italiano ha visto una diminuzione del 5% delle abitazioni in vendita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, a Bologna si registra una situazione diversa, con un incremento dell’offerta di case disponibili sul mercato. Questa variazione si inserisce in un quadro di generale calo delle proposte di vendita a livello nazionale, che si è tradotto in una riduzione complessiva dell’offerta immobiliare nel primo trimestre.

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Il mercato residenziale italiano si apre nel 2026 con una inversione di rotta. Il primo trimestre dell'anno, infatti, registra una contrazione del 5% dello stock di abitazioni in vendita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Come sempre, dietro la media nazionale si nasconde un'Italia a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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