Crolla l' offerta delle case in vendita ma Bologna è in controtendenza
Nel primo trimestre del 2026, il mercato immobiliare italiano ha visto una diminuzione del 5% delle abitazioni in vendita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, a Bologna si registra una situazione diversa, con un incremento dell’offerta di case disponibili sul mercato. Questa variazione si inserisce in un quadro di generale calo delle proposte di vendita a livello nazionale, che si è tradotto in una riduzione complessiva dell’offerta immobiliare nel primo trimestre.
Il mercato residenziale italiano si apre nel 2026 con una inversione di rotta. Il primo trimestre dell'anno, infatti, registra una contrazione del 5% dello stock di abitazioni in vendita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Come sempre, dietro la media nazionale si nasconde un'Italia a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
La BOLLA Immobiliare e pronta a ESPLODERE nel 2026 PREVISIONI Oneste...
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