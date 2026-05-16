Nel Bilancio Sociale 2025, la Croce Rossa di Osimo segnala di aver fornito assistenza a 71 mila cittadini, evidenziando il ruolo svolto nel territorio. Sono stati coinvolti 449 volontari, impegnati in diverse attività di soccorso e assistenza. Tra i progetti portati avanti, ci sono anche iniziative scolastiche, con studenti sospesi che hanno ricevuto un riconoscimento a livello nazionale. Il rapporto fornisce dettagli sulle ore complessive di soccorso e su come sono stati distribuiti i servizi nel corso dell’anno.

?? Punti chiave Come hanno fatto gli studenti sospesi a vincere un premio nazionale? Quante ore di soccorso hanno garantito i 449 volontari nel territorio? Perché il premio vinto è stato devoluto direttamente alla scuola locale? Come sono stati percorsi i 438mila chilometri di assistenza ai cittadini??? In Breve 449 volontari e dipendenti hanno garantito 70mila ore di attività nel 2025. I mezzi hanno percorso 438mila chilometri per soccorsi nei sei comuni coinvolti. Progetto Crescere Collaborando . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Croce Rossa Osimo: 71mila cittadini aiutati nel Bilancio Sociale 2025

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