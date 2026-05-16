Cristian Gallella rompe il silenzio sulle accuse di tradimento dell’ex Tara Gabrieletto

Cristian Gallella ha deciso di parlare pubblicamente dopo le accuse di tradimento rivolte dall’ex compagna. La questione riguarda alcune affermazioni fatte da Tara Gabrieletto, che ha accusato Gallella di averla tradita. La risposta dell’interessato è arrivata a distanza di qualche giorno, con dichiarazioni che sembrano voler chiarire la propria posizione. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei follower, creando un certo clamore attorno alla coppia ormai separata.

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Dopo le affermazioni di Tara Gabrieletto riguardo a un presunto tradimento, Cristian Gallella risponde e ribalta la situazione. La tensione tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne si intensifica, rivelando dettagli inediti sulla loro relazione e sulla fine del matrimonio. Uomini e Donne, Giada e Nicola si sono lasciati: la verità sulla rottura Le accuse di tradimento di Tara Gabrieletto. Tara Gabrieletto ha recentemente dichiarato di aver subito un tradimento da parte di Cristian Gallella. Secondo la sua versione, la fine della loro storia d’amore è stata causata da comportamenti inaccettabili dell’ex tronista, che l’avrebbe spinta a cercare un nuovo compagno. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Cristian Gallella rompe il silenzio sulle accuse di tradimento dell’ex Tara Gabrieletto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CRISTIAN GALLELLA ATTACCA TARA: ERA LEI A TRADIRMI! | Scoppia il caos dopo Uomini e Donne Sullo stesso argomento Cristian Gallella sbugiarda Tara Gabrieletto e svela: “Matrimonio finito per un suo tradimento”Dopo le accuse di Tara Gabrieletto Cristian Gallella si sfoga sui social e svela di essere stato tradito dall’ex moglie Emergono nuovi intriganti... Leggi anche: Tara Gabrieletto: “Il matrimonio con Cristian Gallella finì per un tradimento, aspetto il divorzio” Tara Gabrieletto rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con Cristian Gallella e parla di un tradimento durato mesi. L’ex protagonista di Uomini e Donne racconta di aver lasciato Roma dopo aver scoperto messaggi e audio. #UominieDonne ift.tt/1jNgGaT x.com Cristian Gallella svela il tradimento dell’ex moglie Tara Gabrieletto: Ho scoperto una relazione con un certo ‘Marco’Cristian Gallella accusa l’ex moglie Tara Gabrieletto di tradimento, rivelando di aver scoperto una relazione con un uomo chiamato Marco ... rumors.it ''Ho scoperto una relazione con un certo ‘Marco’'': Cristian Gallella sui social va contro l’ex moglie Tara Gabrieletto''Ho scoperto una relazione con un certo ‘Marco’'': Cristian Gallella sui social va contro l’ex moglie Tara Gabrieletto ... gossip.it