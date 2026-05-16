In Lombardia a maggio si registrano temperature di appena 7 gradi, mentre in Germania nevica, segnalando anomalie climatiche. Nel frattempo, si sviluppa una campagna di raccolta firme per un referendum volto a promuovere “cieli blu”, mentre la conversione degli aerei di linea in dispersori per modificare il clima avanza rapidamente. Nonostante la disponibilità di carburante jet, questo viene utilizzato prevalentemente per attività legate alla tutela ambientale. L’ingegneria meteorologica resta un tema ancora poco discusso e molto controverso.

La conversione degli aerei di linea in dispersori di sostanze per la modifica del clima procede a gonfie vele: in Lombardia a maggio ci sono 7 gradi e in Germania nevica L’ingegneria meteorologica è ancora tabù. Se ne parli, ti prendono per pazzo: è assurdo, non abbiamo la tecnologia! È natur. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Crisi del jet fuel”, il carburante c’è ma solo per la guerra all’ambiente; raccolta firme per referendum “cieli blu”

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Will the jet fuel shortage cancel your trip A travel agent weighs in

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