Crisi del jet fuel il carburante c’è ma solo per la guerra all’ambiente; raccolta firme per referendum cieli blu

Da ilgiornaleditalia.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Lombardia a maggio si registrano temperature di appena 7 gradi, mentre in Germania nevica, segnalando anomalie climatiche. Nel frattempo, si sviluppa una campagna di raccolta firme per un referendum volto a promuovere “cieli blu”, mentre la conversione degli aerei di linea in dispersori per modificare il clima avanza rapidamente. Nonostante la disponibilità di carburante jet, questo viene utilizzato prevalentemente per attività legate alla tutela ambientale. L’ingegneria meteorologica resta un tema ancora poco discusso e molto controverso.

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La conversione degli aerei di linea in dispersori di sostanze per la modifica del clima procede a gonfie vele: in Lombardia a maggio ci sono 7 gradi e in Germania nevica L’ingegneria meteorologica è ancora tabù. Se ne parli, ti prendono per pazzo: è assurdo, non abbiamo la tecnologia! È natur. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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