Criminal Record 2 | Peter Capaldi Cush Jumbo e il nuovo volto della verità

Abbiamo parlato con alcuni degli attori di Criminal Record 2 per scoprire come si sviluppa il rapporto tra i personaggi di Hegarty e June nella seconda stagione della serie trasmessa da Apple TV. Durante l'intervista, sono stati approfonditi i cambiamenti nelle dinamiche tra i protagonisti e le sfide che devono affrontare nel proseguimento della storia. I protagonisti hanno illustrato anche alcuni dettagli sulla loro interpretazione e sulle scene più significative del nuovo capitolo.

Abbiamo intervistato i protagonisti di Criminal Record 2 per farci raccontare l'evoluzione del rapporto tra Hegarty e June nella nuova stagione della serie di Apple TV. Dallo scavare nel passato a un'indagine sul presente, Criminal Record 2 fa un passo avanti nel definire i rapporti i forza tra i suoi protagonisti e la tensione tra il veterano Daniel Hegarty e la determinata June Lenker raggiunge nuove vette di ambiguità morale: questa volta, infatti, Hegarty ha bisogno della collega e, nonostante l'ostilità che permane, il talento di June è necessario ad affrontare la nuova minaccia che incombe, un'operazione sotto copertura per sventare un complotto terroristico in cui si trasforma quella che nasce come una più semplice caccia all'assassino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Criminal Record Season 2. Peter Capaldi, Cush Jumbo Talk the New Case for Hegarty and June

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