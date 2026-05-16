CRF 450RX Ecco il rally ridisegnato da Honda
Honda presenta la nuova CRF 450RX, una versione aggiornata pensata per il rally. La moto combina elementi derivati dal modello da competizione con un design che punta all’avventura. La sua struttura è stata rivista per adattarsi alle sfide del rally, mantenendo un equilibrio tra performance e robustezza. La CRF 450RX si rivolge a chi cerca una moto versatile, capace di affrontare sia le gare più impegnative che i percorsi di esplorazione. La presentazione ufficiale ha mostrato le novità tecniche e il nuovo look del modello.
Il mondo Honda fra lo spirito da guerriero della ’media’ CRF e quello dell’avventura che diventa uno spettacolo. Da rivedere in tv. E emozionarsi. Ma cominciamo dalla strada. Sviluppata dal reparto corse Honda Racing Corporation, la CRF 450RX Rally nasce con l’obiettivo di soddisfare i clienti più esigenti ridefinendo gli standard nel panorama delle moto da rally. Dopo il successo commerciale del modello 2026, protagonista al Dakar Rally e nei principali rally internazionali con piloti come Martim Ventura e Preston Campbell, HRC – con il supporto di RedMoto – si prepara a introdurre sul mercato il modello 2027 della CRF 450RX Rally, disponibile a partire da giugno 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Honda CRF 450 Rally in Dakar 2026
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